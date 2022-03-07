В Минобороны России заявили о невыполнении Украиной условий по гумкоридорам

Украина по состоянию на 13:00 по московскому времени не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, его слова приводит RT.

По его словам, практических мероприятий со стороны Украины по подготовке гуманитарных колон не проведено, а к открытым гуманитарным коридорам никто не прибыл.

Кроме того, он сказал, что националисты не выпускают мирных жителей из населенных пунктов.

Ранее стало известно, что украинские власти отказались от открытия гуманитарных коридоров, которые предложила Москва. При этом вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала Россию согласиться на выезд людей через гуманитарные коридоры на украинскую территорию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).