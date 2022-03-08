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Россия вновь объявила режим тишины на Украине

Россия с 10:00 9 марта объявляет режим тишины и обеспечит гуманитарные коридоры на Украине

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Россия с 10:00 (мск) среды, 9 марта, вновь объявляет «режим тишины» и готова обеспечить гуманитарные коридоры из украинских городов. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Так, РФ готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева и прилегающих населенных пунктов в Россию через территорию Белоруссии, в Гомель «с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию, в южном направлении — по согласованию с украинской стороной».

Также будут коридоры из Чернигова, Сумы, Харькова и Мариуполя. В тексте отмечается, что заявление следует немедленно довести до вице-премьера Украины Ирины Верещук и предложить до 03:00 (мск) 9 марта согласовать указанные маршруты и время начала функционирования гуманитарных коридоров.

Кроме того, Украине предложат опубликовать данное срочное заявление на украинском и русском языках в средствах массовой информации.

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Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что Киев отказывается согласовывать с Министерством обороны маршруты для эвакуации мирных граждан из зон боевых действий. По его словам, сейчас ведомством предложено несколько гуманитарных коридоров, по которым жители Киева, Сум, Чернигова, Мариуполя и Харькова могли бы выйти на территорию России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
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