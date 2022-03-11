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Внук Никиты Михалкова попал в аварию в Подмосковье

Внука режиссера Никиты Михалкова Петра госпитализировали после ДТП в Подмосковье

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Внука российского режиссера Никиты Михалкова Петра госпитализировали после ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в окрестностях поселка Петрово-Дальнее. В аварии пострадал родственник Михалкова, а также двое его спутников.

«ДТП произошло 10 марта в 22:50 на автодороге Ильинское шоссе — Дмитровское — Маслово. Житель Москвы 2003 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, врезался в дерево, после чего автомобиль опрокинулся. В результате аварии пострадали водитель машины и двое пассажиров — парень 2002 года рождения и девушка 2004 года рождения. Они доставлены в больницу», — рассказал источник. В полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Петр Михалков — сын актера и ресторатора Степана Михалкова от первого брака с манекенщицей Аллой Сиваковой. Он родился в 2002 году.

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Сергей Равин
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