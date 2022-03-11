Госдума призвала ООН и ПА ОБСЕ расследовать биологические лаборатории на Украине

Госдума приняла обращение к ООН и ПА ОБСЕ о расследовании работы биолабораторий на Украине

Депутаты Госдумы приняли обращение палаты к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. Об этом сообщается на думском сайте.

«На Украине выявлена сеть биологических лабораторий. Госдеп США подтвердил их работу, но никаких внятных разъяснений по этому поводу дать не смог», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram. По его словам, депутаты крайне озабочены в связи с деятельностью на Украине биологических лабораторий, которые нацелены на апробацию влияния на людей возбудителей смертельных болезней, таких как чума, сибирская язва и холера.

Кроме того, депутаты призвали все международные институты присоединиться к работе комиссии, которая была создана Госдумой. Она займется расследованием указанных фактов, добавил Володин. «Полученная информация должна быть представлена мировому сообществу», — подчеркнул он.

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты. Также она заявила, что Соединенные Штаты работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль сил.