Страховые компании Сбера в январе-феврале выплатили клиентам 3 миллиарда рублей

СберСтрахование жизни и СберСтрахование в январе-феврале произвели 31 тысячу выплат

Дочерние компании Сбера СберСтрахование жизни и СберСтрахование в январе-феврале 2022 года произвели 31 тысячу выплат по страховым случаям на общую сумму 2,96 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении Сбера.

С начала 2022 года СберСтрахование жизни осуществила свыше 19 тысяч выплат по страховым случаям на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Компания производит страховые выплаты при наступлении неблагоприятных событий, помогая сохранить привычный образ жизни клиента или его семьи.

СберСтрахование, которая специализируется на рисковых non-life-программах, в январе-феврале 2022 года произвела почти 12 тысяч выплат розничным клиентам на общую сумму 460 миллионов рублей.

Основная доля в структуре выплат СберСтрахования жизни пришлась на потребительское кредитование. В январе-феврале 2022 года компания выплатила по договорам страхования жизни заемщиков потребительских кредитов (в том числе кредитных карт) 1,5 миллиарда рублей. 587 миллионов рублей пришлось на выплаты по страховым случаям по ипотечному страхованию жизни. По договорам инвестиционного страхования жизни компания выплатила 257 миллионов рублей, по накопительному страхованию жизни — 142 миллиона рублей.

Наибольшая часть выплат СберСтрахования — более 100 миллионов рублей — пришлась на программы страхования от несчастных случаев. По программам добровольного страхования жилья и ипотечному страхованию СберСтрахование выплатила 92,9 и 84,6 миллиона рублей соответственно.

Более 62 миллионов рублей было компенсировано клиентам, застрахованным по ОСАГО, 40,5 миллиона — по программе защиты от недобровольной потери работы, 28,1 миллиона — по программе страхования путешественников.

Страховые полисы компаний продолжают действовать в полном объёме, процедуры урегулирования страховых случаев и выплаты компенсаций проходят в штатном режиме. Клиенты, как и раньше, могут заявить о страховом случае любым удобным способом: в приложении СберБанк Онлайн, а также на сайте или в офисе страховой компании.