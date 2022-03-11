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Бывший советник главы Твери предстанет перед судом за миллионные взятки

Экс-советника главы Твери осудят за взятки в размере 3,4 миллиона рублей от бизнесмена

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Бывший советник главы Твери Владимир Рейнов предстанет перед судом по делу о получении взятки в размере более 3,4 миллиона рублей от бизнесмена. Об этом в пятницу, 11 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

По данным следствия, в период с мая 2018 года по август 2020 года Рейнов получал от владельца ритуального бизнеса по 150 тысяч в месяц за покровительство. В частности, фигурант обещал посодействовать назначению на должность директоров предприятий, оказывающих похоронные услуги, выгодных для предпринимателя людей, хотя на самом деле влияния в этой сфере чиновник не имел.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. В отношении экс-советника возбудили дело по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. На время следствия его поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество бывшего мэра Владивостока, обвиняемого во взятках на 30 миллионов рублей.

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Елизавета Новикова
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