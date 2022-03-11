Песков порассуждал о стыде и настоящих русских

Песков заявил, что настоящему русскому не должно быть стыдно за свое происхождение

Настоящему русскому не стыдно за то, что он русский. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он добавил, что те, кто испытывают стыд за свою русскость, таковыми на самом деле не являются.

«Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий. Он не с нами», — порассуждал Песков.

Представитель Кремля также заявил о высоком уровне ненависти к россиянам, который можно сейчас наблюдать в ряде западных стран. Он порекомендовал российским гражданам быть начеку и проявлять осторожность.