В Госдуме уличили YouTube в нарушении собственных правил и этических норм

Видеохостинг YouTube продолжает нарушать требования российского законодательства

Видеохостинг YouTube продолжает систематически нарушать требования действующего российского законодательства, и за последние 2 недели эти нарушения участились. В частности, американская компания систематически цензурирует российские СМИ, а также не удаляет со своей платформы противоправный и деструктивный контент и недостоверную информацию, констатирует Роскомнадзор.

Ведомство направило в адрес компании Google в отношении видеохостинга YouTube требования об удалении запрещенных материалов более чем c 101 тысячи страниц. Претензии Роскомнадзора основываются на конкретной смысловой направленности распространяемых на сервисе материалов. Однако к настоящему времени не удалены материалы, которые призывают к участию в мероприятиях, направленных на раскол российского общества, пропагандируют свержение действующей власти, призывая к участию в таких мероприятиях несовершеннолетних граждан, а также целая сетка аккаунтов организаций, признанных экстремистскими (ФБК). На платформе также присутствуют материалы с признаками пропаганды неполноценности и принижения достоинств русского народа, с продвижением идей создания обособленных территорий и их выхода из состава Российской Федерации.

«YouTube — американская платформа, главный офис компании располагается в США, и понятно, что YouTube находится под колоссальным воздействием американских властей и медиа, которые развернули пропаганду культуры отмены в отношении нашего народа, — говорит депутат Государственной Думы РФ, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин. — И, к сожалению, под этим воздействием YouTube "сломался" и, по сути, выступает как отдел пропаганды. Безусловно, владельцы YouTube это понимают и, не думаю, что им это нравится, ведь они нарушают собственные же правила — и модерации контента, и свои этические нормы, которые всегда были ориентированы на нейтральность и объективность. Они все эти свои принципы грубо нарушили, блокируя без объяснения причин аккаунты российских общественных деятелей, блогеров, аккаунты российских медиа. Все это подпадает под закон о противодействии интернет-цензуре на иностранных платформах и, по сути, нарушает права и интересы наших граждан. Это все уже очевидно и понятно и четко квалифицировано в рамках российского законодательства. У нашего регулятора — Роскомнадзора — есть различные инструменты воздействия на нарушителей. Есть инструменты мягкой силы — такие, как запрет на рекламу, маркировка поисковой выдачи и ряд других. Есть и тяжелая артиллерия — замедление или блокировка. Здесь решение принимает наш регулятор, и юридические основания для этого решения есть».

Комментируя ситуацию, Вадим Виноградов, руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации ОП РФ подчеркивает, что в соответствии с российским законодательством Роскомнадзор обладает целым набором инструментов по привлечению ИТ-гигантов к ответственности за неоднократное нарушение закона.

«В прошлом году Роскомнадзор впервые применил строгую меру принуждения к выполнению российского законодательства, замедлив Twitter. Эта мера оказалась эффективной: соцсеть довольно оперативно увеличила скорость удаления материалов на платформе, — напоминает эксперт. — Любые зарубежные технологические компании, работающие на территории РФ и получающие прибыль с российского рынка, должны уважать и соблюдать права и интересы российских пользователей. В то же время выстроить системный и эффективный диалог, пока компания не откроет свое полноценное представительство в России, сложно. С 1 января 2022 года бигтех обязан это сделать в соответствии с законом «о приземлении». Однако прошло уже 2 месяца, а корпорация лишь открыла личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора».

В Роскомнадзоре отмечают, что YouTube намеренно игнорирует требования и продолжает предоставлять площадки для трансляции взглядов экстремистов из «Правого сектора» и непризнанной «Чеченской республики Ичкерия», публикации фейков о COVID-19, материалов о способах производства и употребления наркотиков и других противоправных материалов.

Всего к настоящему времени администрацией YouTube не удален 2501 материал, содержащийся в ранее направленных требованиях Роскомнадзора (в 2020-2021 годы).

С момента начала специальной военной операции на территории Украины администрацией видеохостинга YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора в отношении удаления 1500 материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях против действий Российской Федерации. Кроме того, YouTube проигнорировал требования Роскомнадзора удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции при участии группировки войск Донецкой и Луганской народных республик, ее форме, способах ведения боевых действий, потерях Вооруженных Сил Российской Федерации, жертвах среди мирного населения.