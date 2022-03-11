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В США заявили об отсутствии шансов у Зеленского

Американский конгрессмен Исса заявил, что украинские власти быстро развалятся
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: РИА Новости

Американский конгрессмен Даррелл Исса в эфире Fox Business заявил, что в нынешней ситуации украинские власти «быстро развалятся». Об этом пишет РИА Новости.

«К счастью, президент [Украины Владимир] Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов», — сказал он.

Ранее издание The Sun сообщало о том, что более 70 бойцов из SAS (Особая воздушная служба Британии) и 150 военных из элитного американского спецподразделения «морские котики» собираются эвакуировать Владимира Зеленского из Киева.

24 февраля Россия начала военную операцию по защите Донбасса. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства. До этого Луганская и Донецкая народные республики пожаловались президенту России Владимиру Путину на условия жизни.

Марина Совина
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