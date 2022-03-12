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Вклады Абрамовича в фондах США заморозили после введения британских санкций

Вклады олигарха Абрамовича в хедж-фондах США заморозили после введения британских санкций

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Вклады российского миллиардера Романа Абрамовича в американских хедж-фондах заблокировали после введения санкций со стороны британского правительства. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Из материала следует, что олигарх пытался продать на вторичном рынке свои доли в нескольких американских инвестиционных фондах с конца февраля 2022 года. Однако компании получили указание заморозить вклады предпринимателя после включения Абрамовича в санкционный список Великобритании.

Одно из уведомлений от фирмы, якобы финансируемой Абрамовичем гласит, что «на данный момент счета, связанные с Романом Абрамовичем, заблокированы", запрещено их использование при осуществлении транзакций», пишет газета. The Wall Street Journal сообщает, что аналогичное уведомление получили ряд других хедж-фондов.

Накануне, 10 марта, сообщалось, что семь российских бизнесменов попали в санкционные списки Британии. Власти страны заморозили активы Романа Абрамовича, Игоря Сечина, Олега Дерипаски, Алексея Миллера, Николая Токарева, Андрея Костина и Дмитрия Лебедева. Абрамовичу и Дерипаске также запретили сделки с британскими физическими и юридическими лицами и въезд на территорию Великобритании.

Марина Совина
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