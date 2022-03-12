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В Великобритании задержали самолет для проверки на связь с Россией

Минтранс Великобритании задержал частный самолет для проверки его связей с Россией

Фото: Shutterstock

Министерство транспорта Великобритании задержало в лондонском аэропорту Лутон частный самолет для проверки его связей с Россией. Об этом в субботу, 12 марта, глава ведомства Грант Шэппс написал в своем Twitter.

Воздушное судно было задержано утром 12 марта. Шеппс назвал меру необходимой для того, чтобы убедиться в отсутствии нарушения санкций Британии против России.

«Важно отметить, что ни один связанный с Россией самолет не может летать в воздушном пространстве Великобритании. За соблюдением этого ведется строгий контроль», — написал глава Минтранса Британии.

Ранее власти Швейцарии заявили, что воздушное пространство будет недоступно для отечественных лайнеров до конца марта. Продление ограничительных мер зависит от политического развития конфликта на Украине.

После начала спецоперации на Украине страны ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания инициировали новые санкции в отношении России. Евросоюз закрыл воздушное пространство и запретил своим компаниям экспортировать в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним.

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Дарья Кучерявых
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