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В Швейцарии назвали сроки закрытия неба для самолетов из России

Власти Швейцарии закрыли воздушное пространство для российских самолетов до конца марта

Фото: Chris Zueger / Unsplash

Власти Швейцарии назвали сроки закрытия неба для самолетов из России — воздушное пространство будет недоступно для отечественных лайнеров до конца марта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уведомление для воздушных миссий (NOTAM) действительно до конца марта 2022 года», — уточнил официальный представитель Федерального офиса гражданской авиации страны Кристиан Шуберт. По его словам, продление ограничительных мер зависит от политического развития конфликта на Украине.

28 февраля стало известно, что Швейцария, закрыла свое воздушное пространство для всех рейсов из России, а также для любых самолетов с российской маркировкой. Исключениями станут полеты по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам.

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Валентина Процкова
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