Суд наложил арест на имущество экс-участницы списка Forbes

Судья Басманного суда арестовала авто и дома экс-участницы списка Forbes Миримской

Судья Басманного районного суда Москвы Наталья Дударь наложила арест на имущество экс-участницы списка Forbes и бывшей владелицы «Русского продукта» и банка БКФ Ольги Миримской. Это следует из постановления Басманного суда Москвы, который имеется в распоряжении РБК и подтвержден источником, близким к ходу дела.

Суд арестовал шесть автомобилей россиянки, среди которых Porsche Carrera, Mercedes Benz ML63AMG и Mazda 323F. Арест был наложен на 12 построек и 14 нежилых домов в поселке Николина Гора, а также на девять земельных участков, которые находятся в Красногорском и Одинцовском районе Подмосковья. Помимо этого, арест наложили на четыре помещения в центре Москвы.

Согласно постановлению Басманного суда, приставы арестовали долю Миримской в уставном капитале компаний, под контролем которых находится банк БКФ. Собственники и владельцы арестованного имущества не смогут распоряжаться им до 15 мая 2022 года, следует из документа.

Арест на часть имущества бывшей владелицы «Русского продукта» был наложен в рамках уголовного дела о взятке — его возбудили в отношении Миримской и следователя Главного следственного управления СКР по Московской области Юрия Носова. Адвокат экс-участницы списка Forbes Александр Чернов назвал дело заказным, так как стоимость имущества, на которое наложен арест, во много раз превышает размер возможного штрафа.

«Если бы Ольгу Михайловну признали виновной в том, в чем ее обвиняют, — как правило, штраф по таким статьям 2–4 миллиона рублей. Теоретически штраф может быть назначен в 90-кратном размере суммы взятки. Так как сумма взятки там — порядка трех миллионов рублей, штраф может быть 270 миллионов рублей. Стоимость имущества, на которое наложен арест — свыше миллиарда рублей», — считает Чернов.

Ольга Миримская в 2015 году занимала 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women — тогда ее состояние оценивали в сто миллионов долларов. По делу о взятке россиянку задержали в декабре 2021 года.