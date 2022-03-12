Навка отреагировала на санкции США

Татьяна Навка прокомментировала введенные санкции США словами «жизнь продолжается»

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка отреагировала на санкции, введенные в отношении ее семьи. Об этом сообщает РБК.

«Жизнь покажет, кто, на что и как повлияет. Жизнь продолжается. Мне кажется, Господь Бог всех рассудит и все расставит по своим местам», — прокомментировала введенные рестрикции Навка.

В пятницу, 11 марта, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон вводит санкции против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, его супруги Татьяны Навки и их взрослых детей.

Кроме того, Минфин США включил в санкционные списки спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова и еще 10 российских депутатов. Решение принято из-за инициативы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

