Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Навка отреагировала на санкции США

Татьяна Навка прокомментировала введенные санкции США словами «жизнь продолжается»
Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка отреагировала на санкции, введенные в отношении ее семьи. Об этом сообщает РБК.

«Жизнь покажет, кто, на что и как повлияет. Жизнь продолжается. Мне кажется, Господь Бог всех рассудит и все расставит по своим местам», — прокомментировала введенные рестрикции Навка.

В пятницу, 11 марта, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон вводит санкции против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, его супруги Татьяны Навки и их взрослых детей.

Кроме того, Минфин США включил в санкционные списки спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова и еще 10 российских депутатов. Решение принято из-за инициативы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Банкам запретили брать комиссию при выдаче долларов россиянам
Украина начала восстановление внешнего электроснабжения Чернобыльской АЭС
Особняк из «Основного инстинкта» продадут с огромной скидкой
Навка отреагировала на санкции США
В ДНР сообщили о пяти погибших бойцах за прошедшие сутки
Западные спецслужбы назвали имя нового главаря ИГ
Экономист дал оценку мерам поддержки москвичей в условиях западных санкций
Минфин США разрешил вывоз долларов в Россию в определенных случаях
Кадыров назвал решение ограничить доступ к Instagram своевременным
Байден лично запретил передачу Украине польских истребителей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.