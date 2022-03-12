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Минфин США ввел санкции против Володина

Минфин США включил в санкционные списки спикера Госдумы Володина

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Минфин США влючил в список антироссийских санкций спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что решение принято из-за инициативы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). При этом в американском Минфине напомнили, что санкции в отношении Володина уже были введены санкции в 2014 году.

В сообщении американского ведомства уточняется, что в обновленном списке также числится лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов и еще десять российских депутатов. Кроме того, санкции ввели в отношении десяти членов правления банка ВТБ.

Ранее стало известно, что США вводят санкции против членов семьи пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Ограничения коснулись взрослых детей Пескова и его супруги олимпийской чемпионки 2006 года Татьяны Навки.

Марина Совина
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