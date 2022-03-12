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Украинские военные обстреляли шесть жилых домов в ЛНР

ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские войска повредили 5 жилых домов и газопровод

Фото: ЛНР в СЦКК

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска повредили 5 жилых домов и газопровод в ходе обстрелов населенных пунктов республики. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По данным СЦКК, вооруженными формированиями Украины было совершено пять обстрелов по четырем населенным пунктам республики.

«В населенном пункте Стаханов повреждено пять жилых домов, две хозпостройки и газопровод среднего давления. В населенном пункте Теплогорск (Ирмино) поврежден жилой дом», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В ДНР заявили, что утром 11 марта украинские военные выпустили по Горловке 110 ракет. Отмечается, что для обстрела ВСУ также использовали пять мин калибра 120 миллиметра и десять снарядов калибра 122 миллиметра.

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Марина Совина
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