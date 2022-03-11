Украинские военные обстреляли Горловку из «Градов»

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ выпустили по Горловке 110 ракет из «Града»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Горловку из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в своем Telegram-канале сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ДНР заявили, что утром 11 марта украинские военные выпустили по Горловке 110 ракет из РСЗО «Град». Отмечается, что для обстрела ВСУ также использовали пять мин калибра 120 миллиметра и десять снарядов калибра 122 миллиметра.

В представительстве республики в СЦКК добавили, что украинские военнослужащие также обстреляли из минометов и зенитной установки поселки Озеряновка и Широкая Балка.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что войска ДНР освободили город Волноваха, а также взяли под контроль еще три населенных пункта. По его словам, подразделения Народной милиции (НМ) республики продолжают сжимать кольцо окружения в Мариуполе.