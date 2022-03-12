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Названа дата блокировки кошельков россиян в PayPal

Кошельки россиян в PayPal заблокируют 18 марта

Фото: Globallookpress.com

Все электронные кошельки россиян в PayPal будут заблокированы 18 марта, пишет ТАСС со ссылкой на рассылку платежной системы.

Как отметили в компании, решение приостановить услуги было принято из-за ситуации на Украине. «Убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года», — назвали в компании дату блокировки кошельков.

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Как ранее рассказал глава компании Дэн Шульман, российские клиенты смогут снять средства со своих счетов в течение «определенного времени», при этом остатки будут распределены «в соответствии с законами и правилами».

В настоящее время сайт PayPal недоступен в России. 3 марта компания объявила о прекращении регистрации новых пользователей из России, а также о блокировке некоторых аккаунтов, принадлежащих физическим лицам и крупнейшим российским банкам.

Марина Совина
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