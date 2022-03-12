В Туркмении началось голосование на президентских выборах

В Туркмении 12 марта открылись 2577 участков для голосования на президентских выборах

В Туркмении в субботу, 12 марта, открылись 2577 избирательных участков для проведения голосования на досрочных президентских выборах. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Голосование началось в 7:00 по местному времени (5:00 мск) и продлится до 19:00 (17:00 мск).

Отмечается, что голосование проходит и на 41 избирательном участке, открытом при дипломатических и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом.

На пост президента в Туркмении претендуют девять кандидатов от трех партий и группа граждан. Законодательство страны не устанавливает порога явки, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов рассказал, что пришел к непростому решению о себе. «Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности», — поделился Бердымухамедов.