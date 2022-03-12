Потанин прокомментировал санкции Запада против валютных резервов России

Глава «Норникеля» Потанин назвал неожиданными санкции Запада против ЦБ и ФНБ России

Российский миллиардер, основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью РБК прокомментировал санкции, которые ввели западные страны против России. Он заявил, что многие из принятых ограничений стали для него неожиданностью.

Потанин назвал неожиданными санкции Запада против валютных резервов Центрального банка (ЦБ) и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Он предположил, что Россия не рассматривала их в качестве очевидных.

«Лично для меня, например, была неожиданность, что все-таки решатся наши, как их наш президент называет, "западные партнеры" наложить руку на валютные резервы Центрального банка и Фонда национального благосостояния. Это такой ангажированный с их стороны шаг», — заявил глава «Норникеля».

Бизнесмен добавил, что мало кто ожидал масштабный исход зарубежных компаний с российского рынка. Он подчеркнул, что многие из организаций приняли такое решение не из-за санкций, а «в добровольном порядке». «Я думаю, что такого массового исхода компаний никто не ожидал, и поэтому на это приходится реагировать более спонтанно», — заключил Потанин.

Ранее Потанин высказался о национализации иностранных компаний. Он заявил, что не сильно возражает против этой идеи, однако не поддерживает их конфискацию и экспроприацию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. Глава государства предупредил, что ответ станет незамедлительным. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.