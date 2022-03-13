Киев предпринял попытку «прощупать» противовоздушную оборону Крыма

Киев запустил беспилотник, чтобы «прощупать» ПВО в регионе, заявил постпред Крыма Мурадов

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов рассказал РИА Новости, что Киев предпринял очередную попытку «прощупать» ПВО в регионе, запустив беспилотный летательный аппарат.

«Буквально на днях наши бдительные средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолет-мишень Ту-141 "Стриж". Он был запущен со стороны Одессы. Таким образом наши противники пытаются "прощупать", насколько сильна противовоздушная оборона региона, чтобы в следующий раз попытаться нанести уже реальный удар», — заявил постпред Крыма.

Он отметил, что Украина устраивает подобные провокации довольно часто а дело ограничивается далеко не одними беспилотниками. По его словам, список преступлений киевского режима против жителей Крыма огромен и «счет скоро будет предъявлен».

Ранее Мурадов сообщил, что во времена нахождения Крыма в составе Украины США планировали открыть в Симферополе свою биолабораторию. Он подчеркнул, что американцы годами разрабатывали биологическое оружие в секретных лабораториях Пентагона на территории Украины.