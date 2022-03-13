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Биатлонистка Сливко рассказала об изменении отношения к россиянам в Европе

Российская биатлонистка Сливко рассказала о негативе в Европе из-за российской символики

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила о том, что некомфортно чувствовала себя в экипировке с символикой страны в Европе в конце февраля–начале марта. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам спортсменки, она старалась одеваться нейтрально, так как в противном случае сталкивалась с негативом. «Мы же также из города в город переезжали на машинах с российской символикой. Нам сигналили, такое непонятное отношение было», — рассказала Сливко.

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9 марта

Россияне планировали принять участие в этапе Кубка IBU в Швейцарии, который прошел с 3 по 6 марта. В конце февраля организация объявила, что допустит спортсменов из России к стартам только в нейтральном статусе. После таких изменений Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что спортсмены досрочно завершают сезон.

2 марта IBU объявил о запрете россиянам на участие в международных соревнованиях. Такие же санкции коснулись биатлонистов из Белоруссии.

Алексей Гусев
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