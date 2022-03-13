Российские компании рассказали о готовности обеспечить потребности в медизделиях

Производители могут обеспечить потребности по значительной части видов медицинских изделий

Российские компании в состоянии полностью обеспечить потребности здравоохранения по значительной части видов медицинских изделий. Об этом заявил генеральный директор АНО «Консорциум "Медицинская техника"» Виктор Назаров, передает ТАСС.

Он рассказал, что часть таких изделий уже поставляется в учреждения здравоохранения, а часть находится на регистрации и поступит в оборот в ближайшее время.

По состоянию на конец 2021 года доля отечественных медицинских изделий на российском рынке составила около 26 процентов. Такой низкий показатель, по словам эксперта, обусловлен не столько отсутствием в России производителей медицинских изделий, сколько агрессивной маркетинговой стратегией зарубежных производителей.

Среди направлений, по которым Россия способна полностью обеспечить собственные потребности, Виктор Назаров рентгеновское оборудование, оборудование для функциональной диагностики, оборудование и расходные материалы для респираторной поддержки, службы крови, холодильное и стерилизационное оборудование, глюкометры и тест-полоски для них, шприцы, медицинская одежда, хирургический инструмент, оборудование для лабораторной диагностики.

Эксперт считает, что в России есть технологические компетенции для быстрой организации выпуска медицинских изделий для офтальмологии, травматологии, а также по другим видам медицинских изделий. Назаров отметил, что сегодня отрасль получила то, чего долго ждала, — конкретный запрос от системы здравоохранения на изделия, необходимые для обеспечения бесперебойной деятельности лечебных учреждений. Уже созданы совместные рабочие группы, в состав которых входят врачи-практики и инженеры ведущих предприятий. Консорциум ожидает, что в ближайшие полтора-два года ситуация с санкциями в отношении России приведет к существенному росту доли производимых в РФ медицинских изделий, добавил он.

Как сообщил агентству генеральный директор НИПК «Электрон» Александр Элисон, компания готова полностью удовлетворить спрос на рентгеновские и УЗИ-аппараты, компьютерные томографы. По мнению производителя, в сложившейся ситуации открываются новые возможности, которые компания намерена реализовать в полной мере.

