В МАГАТЭ подтвердили подачу электричества на Чернобыльскую АЭС

МАГАТЭ подтвердило возобновление электроснабжения на Чернобыльской АЭС

Власти Украины сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что украинские специалисты отремонтировали одну из двух поврежденных линий электропередачи для возобновления внешнего электроснабжения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что угрозы распространения радиации на зафиксировано. В агентстве добавили, что Чернобыльская АЭС продолжает работать на резервных дизельных генераторах. Ожидается, что в понедельник, 14 марта, АЭС будет вновь подключена к украинской электросети.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал дать возможность персоналу Запорожской АЭС работать без давления. Сотрудники сейчас согласовывают управление объектом с российскими военными.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой называлась «демилитаризация и денацификация» Украины. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик.