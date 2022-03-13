Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МАГАТЭ подтвердили подачу электричества на Чернобыльскую АЭС

МАГАТЭ подтвердило возобновление электроснабжения на Чернобыльской АЭС

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Украины сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что украинские специалисты отремонтировали одну из двух поврежденных линий электропередачи для возобновления внешнего электроснабжения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что угрозы распространения радиации на зафиксировано. В агентстве добавили, что Чернобыльская АЭС продолжает работать на резервных дизельных генераторах. Ожидается, что в понедельник, 14 марта, АЭС будет вновь подключена к украинской электросети.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал дать возможность персоналу Запорожской АЭС работать без давления. Сотрудники сейчас согласовывают управление объектом с российскими военными.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой называлась «демилитаризация и денацификация» Украины. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Instagram перестал работать на территории России
Россия возобновит авиасообщение с двумя странами
Московский ресторатор объяснила схожесть блюд в заведениях мира
Бывшая модель сделала 14-ю операцию по увеличению груди и показала результат
Уилл Смит получил премию BAFTA за лучшую актерскую игру
Захарова рассказала о превратившихся в мусор обязательствах Запада
Умер оскароносный американский актер Уильям Херт
В МАГАТЭ подтвердили подачу электричества на Чернобыльскую АЭС
Премьер Великобритании рассказал о поиске новых вариантов для усиления Украины
В США рассказали о больших проблемах у Европы из-за запрета «Союзов»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.