В ЕС раскрыли сроки утверждения новых санкций против России

Французская миссия заявила, что послы ЕС утвердят новые санкции против России 14 марта

Доработка и утверждение новых антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) на уровне послов ожидаются в понедельник, 14 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство Франции в ЕС.

Согласно заявлению французской дипмиссии, Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий уже представили свои предложения по санкциям против Москвы, которые были сформулированы по итогам неформального саммита европейских лидеров в Версале и обсуждений данного вопроса с международными партнерами Евросоюза.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции против России, введенные странами Евросоюза, не могут оказать немедленный эффект. Он призвал европейское объединение изолировать Россию от международного сообщества.