В Великобритании выступили против бойкота русских классиков

Ассоциация британских оркестров выступила против запрета русских классических композиторов

Ассоциация британских оркестров (ABO) выступила против бойкота на исполнение произведений русских классических композиторов. Сообщение об этом появилось на сайте организации.

По словам музыкантов, многие члены ассоциации уже прекратили сотрудничество с некоторыми российскими артистами. Они сочли такой подход допустимым, но при этом призвали не запрещать исполнителей, которые отказались высказаться на этот счет.

«Ни одного российского артиста нельзя принуждать к такому публичному заявлению, если это может привести к угрозе жизни, свободе и средствам к существованию», — говорится в сообщении.

Также в ассоциации подчеркнули, что русские произведения являются органической частью западной музыкальной культуры и потому не могут подвергаться нападкам.

«Мы не поддерживаем тотальный бойкот этих произведений, как не бойкотируем произведения, созданные композиторами, жившими в других странах в иные времена (...) Например, британские оркестры исполняли произведения немецких композиторов во время Первой и Второй мировых войн», — заверили музыканты.

Ранее стало известно, что британский музыкант и бывший участник группы Pink Floyd Дэвид Гилмор пообещал удалить свои произведения с цифровых платформ в России и Белоруссии. Он связал свое решение с боевыми действиями на Украине.