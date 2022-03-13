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В Великобритании выступили против бойкота русских классиков

Ассоциация британских оркестров выступила против запрета русских классических композиторов

Фото: Shutterstock

Ассоциация британских оркестров (ABO) выступила против бойкота на исполнение произведений русских классических композиторов. Сообщение об этом появилось на сайте организации.

По словам музыкантов, многие члены ассоциации уже прекратили сотрудничество с некоторыми российскими артистами. Они сочли такой подход допустимым, но при этом призвали не запрещать исполнителей, которые отказались высказаться на этот счет.

«Ни одного российского артиста нельзя принуждать к такому публичному заявлению, если это может привести к угрозе жизни, свободе и средствам к существованию», — говорится в сообщении.

Также в ассоциации подчеркнули, что русские произведения являются органической частью западной музыкальной культуры и потому не могут подвергаться нападкам.

«Мы не поддерживаем тотальный бойкот этих произведений, как не бойкотируем произведения, созданные композиторами, жившими в других странах в иные времена (...) Например, британские оркестры исполняли произведения немецких композиторов во время Первой и Второй мировых войн», — заверили музыканты.

Ранее стало известно, что британский музыкант и бывший участник группы Pink Floyd Дэвид Гилмор пообещал удалить свои произведения с цифровых платформ в России и Белоруссии. Он связал свое решение с боевыми действиями на Украине.

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Виктория Кондратьева
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