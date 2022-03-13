Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названа заменяющая доллар валюта

Аналитик Бабин призвал использовать юань для краткосрочных и среднесрочных инвестиций

Фото: Pixabay

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в интервью агентству «Прайм» спрогнозировал, какая валюта может стать заменой доллара.

Бабин назвал китайский юань валютой, заменяющей доллар. Он заявил, что объемы торгов юанем на бирже увеличиваются. Это связано с тем, что экономика Китая является второй по величине после США. При этом КНР служит крупнейшим партнером России в области внешней торговли. Поэтому Бабин призвал использовать юань для краткосрочных и среднесрочных инвестиций.

Материалы по теме:
США введут санкции против российских банков
США введут санкции против российских банков
25 февраля
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas. Какие международные компании прекратили работу в стране?
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas.Какие международные компании прекратили работу в стране?
9 марта

«На фоне жестких антироссийских санкций и ограничений, а также добровольного отказа многих внешнеторговых контрагентов от взаимодействия с нашими компаниями, ожидается увеличение объема торговых операций между Россией и КНР, в том числе взаимных расчетов в юанях и рублях. Это повышает актуальность китайской валюты для российских инвесторов», — объяснил аналитик.

Достоинством юаня эксперт назвал возможное увеличение ликвидности, а недостатком — недостаточную диверсификацию, поскольку экономика Китая зависит от экспорта продукции и импорта сырья. Для долгосрочных вложений Бабин порекомендовал выбирать японскую иену и швейцарский франк.

Ранее финансист Алексей Ведев призвал держателей валюты подождать и соблюдать спокойствие. По его словам, ни банки, ни Центробанк не отказываются от обязательств по этому вопросу.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны обвинило Украину в охоте на желающих эвакуироваться в Россию
В МАГАТЭ рассказали об обстановке на Чернобыльской АЭС после провокации Украины
Украинский премьер призвал бизнес возобновить работу в «новых реалиях»
На Украине заговорили о начале посевной кампании
Названа заменяющая доллар валюта
На Украине раскрыли имеющиеся запасы газа
Украина увеличит резервный фонд на миллиарды гривен
В ДНР раскрыли число пострадавших от обстрелов ВСУ мирных граждан
Российских металлургов призвали снизить цены
Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.