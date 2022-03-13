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В Крыму назвали окончательные сроки решения вопроса скифского золота

Постпред Крыма Мурадов считает, что вопрос скифского золота решится после спецоперации

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Вопрос о судьбе коллекции скифского золота окончательно решится после завершения спецоперации России на Украине. Такие сроки в беседе с РИА Новости назвал постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его словам, в случае, если произойдет денацификация Украины, страна будет готова к сотрудничеству и не решится забрать коллекцию себе. «Я почти уверен, что с Украиной вопрос решится — вернется и золото», — считает Мурадов.

В январе директор крымского музея Тавриды Андрей Мальгин сообщал, что апелляцию на решение о передаче скифского золота Украине подадут до 26 января.

26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что древнее золото скифов принадлежит Украине и должно быть передано Киеву. В пояснении к своему решению судья Паулина Хофмейер-Рюттен отметила, что, хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году. Позже стало известно, что дело будет передано в Верховный суд Нидерландов.

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Варвара Кошечкина
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