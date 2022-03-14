Арахамия уточнил время начала переговоров России и Украины

Давид Арахамия уточнил, что переговоры Москвы и Киева начнутся 14 марта в 10:30

Член украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия уточнил время начала переговоров России и Украины. Его слова изданию «Страна.ua» передает РИА Новости.

По словам Арахамии, переговоры Москвы и Киева начнутся 14 марта в 10:30, они будут проведены в формате видеосвязи.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о переговорах нон-стоп с Россией. До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что переговоры запланированы на понедельник, 14 марта, и пройдут в формате видеосвязи.

Третий раунд переговоров Киева и Москвы состоялся 7 марта. Встреча прошла в Беловежской Пуще в Белоруссии. По итогам раунда глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что ожидания России не оправдались.