В СКР возбудили дело после поджога цеха на коксохимическом заводе в ДНР

СК России возбудил дело по факту диверсии на Авдеевском коксохимическом заводе

Российские следователи возбудили дело по факту диверсии на Авдеевском коксохимическом заводе в ДНР. Об этом в понедельник, 14 марта, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, 13 марта украинские военные, зная о том, что на территории предприятия находится высокотоксичное производство, имеющее первый класс опасности, подожгли один из цехов завода с целью массового отравления населения. В результате диверсии токсичный дым распространился на прилегающие населенные пункты. В СК считают, что в военнослужащие ВСУ исполняли приказы вышестоящих командиров и должностных лиц из Минобороны Украины. Мотивом преступления стала политическая и идеологическая ненависть к народу ДНР, говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено дело по статье 356 («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») УК РФ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняется, кто из украинских националистов причастен к поджогу, отметили в СК.

Ранее сообщалось, что в СКР возбудили дело по факту гибели 23 жителей Донецка из-за обстрела «Точкой-У».