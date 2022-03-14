В Польше расстреляли автомобиль с вором в законе Авто Самтредским

В Польше было совершено покушение на вора в законе Авто Самтредского

В Польше было совершено покушение на 45-летнего грузинского вора в законе Автандила Тугуши, известного в криминальных кругах как Авто Самтредский. Об этом сообщает ИА «Прайм Крайм».

По данным агентства, неизвестный расстрелял автомобиль с законником из пистолета. 45-летний Самтредский был ранен в руку, его доставили в больницу.

Как уточнил источник «Прайм Крайм», мотивом покушения мог стать конфликт, начавшийся в 2021 году. Тогда Тугуши вместе с авторитетом Шотико Тевдорадзе перехватили у одного из воров в законе крупную партию контрабандных сигарет, следовавших с Украины через Польшу в Европу. Стоимость партии оценивалась в 800 тысяч евро.

Потерявший деньги законник пообещал расправиться со своими обидчиками.

Автандил Тугуши был коронован в 2002 году вором Гегечкори (Сачино).