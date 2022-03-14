Торговавшая наркотиками женщина избежала тюрьмы из-за «токсичного» возлюбленного

Британку приговорили к двум годам условно за торговлю наркотиками из-за жестокого бывшего

Жительница Великобритании, арестованная за торговлю наркотиками, избежала тюрьмы из-за «токсичного» бывшего возлюбленного. Об этом сообщает Daily Mirror.

43-летнюю мать двоих детей Лоррейн Чедвик из города Манчестер задержали в ходе полицейского рейда 22 июня 2020 года. В доме британки нашли кокаин, марихуану и другие запрещенные вещества на общую сумму 1,6 тысячи фунтов стерлингов. Кроме того, были обнаружены предметы для взвешивания и расфасовки наркотических средств.

В ходе следствия женщина заявила, что торговать наркотиками ее заставлял бывший возлюбленный, с которым она состояла в «жестоких токсичных отношениях». Чедвик призналась, что продолжила вести криминальный бизнес и после того, как рассталась с любовником, однако суд приговорил ее к двум годам тюрьмы условно и 100 часам общественных работ.

Женщине могло грозить до семи лет лишения свободы, но суд принял во внимание тот факт, что отношения с бывшим партнером «сыграли роль в ее дальнейших правонарушениях». Сообщается, что британке, которая работает сиделкой, полиция выносила предупреждения за хранение марихуаны в 2001, 2003 и 2009 годах.

Чедвик отказалась от комментариев после вынесения приговора, однако ее адвокат заявил, что подзащитная вряд ли решится на новые преступления, так как это сделает бездомным ее 18-летнего сына.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Рипли избежала тюрьмы после того, как притворилась смертельно больной и начала собирать пожертвования в сети. Женщина полностью признала вину, и ей было назначено психиатрическое освидетельствование.

