В столице Киргизии запретили митинговать возле здания посольства России

В Бишкеке до 11 апреля запретили митинги и демонстрации возле посольства России

В столице Киргизии Бишкеке временно запретили проводить митинги и демонстрации возле зданий государственных органов и посольства России. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе киргизского Верховного суда.

Решение вынес суд Первомайского района. Запрет будет действовать до 11 апреля. Митинги будут разрешены только возле сквера имени Максима Горького в центре Бишкека.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. После этого в Бишкеке проходили митинги в поддержку Украины, а также акции сторонников России.

Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди заявил, что более 5 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома на Украине в результате боевых действий.