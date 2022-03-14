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Бразилия раскритиковала односторонние санкции в отношении России

МИД Бразилии раскритиковал решение отдельных участников ВТО за санкции в отношении России
Карлус Франса

Карлус Франса . Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Глава МИД Бразилии Карлус Франса раскритиковал решение отдельных участников Всемирной торговой организации (ВТО), которые ввели односторонние торговые санкции в отношении России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал G1.

По его мнению, такие решения необходимо принимать в рамках международной системы торговли. Франса заявил, что возможность использования такого инструмента, как введение санкций в сфере торговли, следует согласовывать в ходе переговоров в ВТО.

«Этого не происходит, поэтому я считаю, что это нехорошо для многосторонней торговой системы и не отвечает интересам таких стран, как Бразилия, сила которых заключается в многовекторности», — сказал он.

10 марта Палата представителей Конгресса США решила приостановить участие России во Всемирной торговой организации (ВТО). За инициативу выступили 415 конгрессменов, 17 проголосовали против. В документе указано, что «должен быть введен запрет на ввоз в США» энергоносителей из России, включая нефть и газ.

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Марина Совина
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