Байден захотел повышения тарифов на российский импорт

Президент США Байден выступит с призывом закончить нормальные торговые отношения с Россией

Президент США Джо Байден в пятницу выступит с призывом закончить нормальные торговые отношения с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

По утверждению собеседника агентства, американский лидер собирается расчистить путь для повышения тарифов на российский импорт.

10 марта Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России. Кроме того, она решила приостановить участие России во Всемирной торговой организации (ВТО). За инициативу выступили 415 конгрессменов, 17 проголосовали против. В документе указано, что «должен быть введен запрет на ввоз в США» энергоносителей из России, включая нефть и газ.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтону в тесной координации с Австралией, Великобританией, Канадой и Новой Зеландией удалось добиться введения мощных антироссийских санкций. Она призвала страны продолжить организованное сотрудничества для разработки новых ограничений против Москвы.