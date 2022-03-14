ООН предупредила о грозящей системе здравоохранения Украины катастрофе

ВОЗ и ООН призвали не допустить катастрофы, которая грозит системе здравоохранения Украины

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) предупредили о катастрофе, которая грозит системе здравоохранения Украины, передает ТАСС.

ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА призвали мировых лидеров предпринять все усилия, чтобы этого не допустить и отметили, что доступ к службам здравоохранения ограничен из-за боевых действий. Из заявления следует, что поставки кислорода и медицинских материалов, в том числе в родильные отделения, значительно снизились, а потребность в них только увеличивается. Сообщается, что с 24 февраля на Украине было зарегистрировано более четырех тысяч родов, а в течение ближайших трех месяцев ожидаются еще 80 тысяч. Организации призвали «немедленно прекратить атаки» на инфраструктуру здравоохранения.

Ранее в ВОЗ обеспокоились, что ситуация на Украине может привести к резкому всплеску инфекционных заболеваний. Оценивая сложившееся положение, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предрек стране приход «одного из четырех всадников Апокалипсиса».

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Об этом объявил глава государства Владимир Путин во время обращения к нации. По его словам, цель действий военных — демилитаризация и денацификация Украины.