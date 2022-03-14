Российские компании попросили сдержать цены на электричество

«Сообщество потребителей энергии» предложило меры по поддержке энергоемкой промышленности

«Сообщество потребителей энергии» обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести ряд мер для поддержки энергоемкой промышленности, малых и средних компаний и сферы жилищно-коммунального хозяйства, пишет «Коммерсантъ».

Главная просьба ассоциации, которая объединяет промышленных потребителей электроэнергии, состоит в том, чтобы сдержать цены на электроэнергию с учетом платежа за энергомощность в пределах 5-8 процентов. Таков к настоящему моменту официальный прогноз по инфляции в 2022 году, хотя опрошенные Центробанком аналитики и ожидают показателя в 20 процентов.

В значительной степени стоимость электроэнергии определяет платеж за энергомощность новых объектов по механизмам договоров поставки мощности (ДПМ), и потому ассоциация просит отложить сроки завершения тех нынешних проектов, которые пока далеки от завершения, а также скорректировать условия текущих договоров для атомных станций — также с увеличением сроков и снижением доходности.

Кроме того, бизнес хочет отказаться от ближайших отборов по программе поддержки возобновляемой энергетики: альтернативной генерации предлагают перейти на общие рыночные условия. Также через ДПМ предполагалась поддержка так называемых заводов энергоутилизации от «РТ-Инвеста» (мусоросжигающих заводов) — в письме предлагают перенести ее в сектор ЖКХ с налоговыми и бюджетными мерами поддержки.

Бизнес также хотел бы добиться отмены индексации цен на газ в нынешнем году и ввести мораторий на применение повышающих сезонных коэффициентов к плате за потребленный газ. В «Газпроме» предложение комментировать не стали, в Министерстве энергетики сказали, что его еще не получили.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) также не видели документа, однако говорят, что актуальность части предложений сомнительна. Там не видят серьезных предпосылок для существенного роста цен без резкого роста стоимости топлива и без решений о дополнительном подорожании мощности.

Электроэнергия может подорожать, к примеру, при резком снижении спроса: тогда фиксированный объем платежа за мощность будет приходиться на меньшее число потребителей. Подобная ситуация сложилась в период пандемии в 2020-м, когда спрос упал на 2,3 процента. По оценкам замгендиректора Института проблем естественных монополий Александра Григорьева, в 2022 году потребление энергии может снизиться от 4 до 8 процентов, учитывая недавний консенсус-прогноз от ЦБ о снижении ВВП на 8 процентов. Григорьев полагает, что при реализации такого сценария цены на электричество вырастут в пределах 5-9 процентов для коммерческого потребителя.

Консенсус-прогноз опрошенных ЦБ аналитиков был представлен 10 марта и отражает перспективы снижения российской экономики из-за санкций, введенных западными странами на фоне спецоперации на Украине. Он предполагает рост индекса потребительских цен (основной показатель, по которому рассчитывается инфляция) по итогам 2022 года на 20 процентов вместо прежнего прогноза ЦБ на уровне 5,5 процента. Снижение ВВП по итогам нынешнего года будет равняться восьми процентам, следует из оценок.