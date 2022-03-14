Назван самый закредитованный российский регион

Калмыкия, Тыва и Удмуртия стали самыми закредитованными регионами России в 2022 году

Самым закредитованным регионом России в 2022 году стала Калмыкия, сообщает РИА Новости в своем пятом ежегодном рейтинге регионов РФ.

Согласно результатам исследования, ситуация с долговой нагрузкой населения в регионах неоднородная. Отношение кредитов к годовой зарплате меняется в диапазоне от 12 до 104 процентов. Рядом с Калмыкией в рейтинге расположились Тыва и Удмуртия, а лидером стала Ингушетия — там отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется всего 12 процентам. Аналитики также заявили, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе экономическая ситуация в стране будет нестабильной из-за геополитики. Они предположили рост безработицы, и замедление роста зарплат в ряде секторов по отношению к инфляции.

Ранее эксперты назвали российские города с самым недоступным жильем. По их оценке, больше всего по времени копить на жилье в новостройке придется в Севастополе — откладывая треть зарплаты будущему владельцу понадобится 40,3 года. Накопить на квартиру, откладывая половину зарплаты в Севастополе, можно за 25,1 года. Одним из городов в самым недоступным жильем также назвали Москву, где в первом случае уйдет 24,2 года, а во втором — 40,3 года.