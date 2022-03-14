Назван самый закредитованный российский регион

Калмыкия стала самым закредитованным регионом России

Самая высокая закредитованность среди российских регионов в начале этого года зафиксирована в Калмыкии, самая низкая — в Ингушетии. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Объем задолженности по кредитам населения в России на 1 февраля составил 24,7 триллиона рублей и за год увеличился на 23,2 процента (4,7 триллиона рублей). По оценкам агентства, суммарный долг в среднем на одного жителя страны за год вырос на 63 тысячи рублей, до 328 тысяч.

Закредитованность россиян, которая определяется как отношение долга к годовой заработанной плате, достигла уровня в 55,6 процента. В конце 2020 года она была 49 процентов, а в 2018 году — 44,9 процента. В Ингушетии, которая наименее закредитована, отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 12 процентам. Такую тенденцию эксперты объяснили слабой развитостью банковских сервисов в регионе, а значит, низкой доступностью кредитов. Также в первой пятерке регионов с низкой закредитованностью названы Чеченская Республика, Крым, Дагестан и Севастополь — там показатель не превышает 32 процентов.

В Москве показатель закредитованности находится на уровне 35,5 процента. Калмыкия занимает последнее место (103,5 процента), у второго региона с конца, Республики Тыва, — 90 процентов. Замыкает тройку регионов с самой большой закредитованностью населения Удмуртская Республика с показателем в 83 процента.

Ранее правительство назвало максимальный размер займов, по которым россияне могут обращаться в банки за получением кредитных каникул. Например, лимит по потребительским кредитам для физлиц составит 300 тысяч рублей.