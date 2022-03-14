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Samsung признала критический недостаток смартфонов Galaxy S22

Samsung исправит критическую ошибку на смартфонах, связанную с безопасностью

Фото: Samsung Electronics / Reuters

Samsung признала уязвимость Dirty Pipe, которая позволяет злоумышленникам взламывать зашифрованную информацию на смартфонах Galaxy. Об этом сообщает издание Gadgets 360.

В компании рассказали, что в ближайшее время исправят ошибку Dirty Pipe, которая связана с уязвимостями в ядре ОС Android. При загрузке определенного вредоносного приложения критический недостаток позволяет злоумышленникам получать информацию со смартфонов Galaxy, включая зашифрованные данные. Среди затронутых проблемой устройств оказались флагманы Galaxy S22.

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«Мы уже работаем над разработкой исправлений безопасности для устройств Galaxy с Android 12 и скоро выпустим обновление для решения этой проблемы», — отметили в компании. Однако в корпорации не смогли уточнить, когда именно исправляющий критический недостаток апдейт выйдет и какие именно устройства его получат.

На уязвимость ядра Linux, которая также затронула ОС Android, обратил внимание исследователь по вопросам безопасности Макс Келлерманн (Max Kellermann). Ошибка были зарегистрирована под идентификатором CVE-2022-0847. Она позволяла получать доступ к файлам пользователей на системном уровне. Специалист смог воспроизвести ошибку на смартфоне Google Pixel, также уязвимость была подтверждена на аппаратах Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra.

В конце февраля израильские исследователи нашли в десятках миллионов смартфонов Samsung ошибку, позволяющую взломать устройство. По оценке экспертов, уязвимость затронула аппараты серий Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S20 и Galaxy S21.

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Геннадий Сходненский
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