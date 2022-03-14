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Россия и Белоруссия откажутся от доллара в расчетах за энергоресурсы

Головченко заявил, что Москва и Минск откажутся от доллара в расчетах за энергоресурсы
Михаил Мишустин и Роман Головченко

Михаил Мишустин и Роман Головченко. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Москва и Минск откажутся от доллара в расчетах за энергоресурсы. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам переговоров с главой правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского кабмина.

По словам Головченко, стороны приняли решение реструктуризировать государственные кредиты, предоставленные Россией, и перевести их с валюты на российский рубль. «Нет никакого смысла больше привязываться к некой третьей валюте. Мы давно об этом говорили и, наконец, не было бы счастья, да несчастье помогло», — сказал он.

Премьер подчеркнул, что у сторон одинаковые позиции по всем вопросам, нет противоречий.

Также Головченко сообщал, что белорусские производители получат финансирование от России в рамках ее программ импортозамещения. Кроме того, страны договорились проработать более оптимальную формулу цены на поставляемую Минску российскую нефть.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях международных санкций Минск хочет расширить сотрудничество с Пекином. Он также похвалил председателя КНР Си Цзиньпина и назвал его «очень большим другом белорусского народа».

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Марина Совина
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