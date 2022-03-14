Белоруссия получит финансирование от России

Россия профинансирует белорусских производителей в рамках программ импортозамещения

Белорусские производители получат финансирование от России в рамках ее программ импортозамещения. Об этом сообщил премьер-министр страны Роман Головченко по итогам переговоров с главой правительства России Михаилом Мишустиным, его слова передает ТАСС.

Белорусский премьер также заявил, что Россия проведет реструктуризацию кредитной задолженности Белоруссии, и страны перестанут использовать доллар в своих торговых расчетах по энергоносителям. «Принято решение по реструктуризации и рассрочке государственных кредитов, которые предоставлялись Россией, о переводе их с валюты в российский рубль. В принципе, это будет применятся ко всем нашим соглашениям. Мы приняли решение отвязаться от доллара во всех наших энергетических расчетах», — сказал Головченко.

Премьер Белоруссии подчеркнул, что решение отказаться от использования «третьей валюты» обсуждалось давно, и в нынешних условиях санкций это стало «абсолютно естественным решением». Кроме того, страны договорились проработать более оптимальную формулу цены на поставляемую Минску российскую нефть.

«Есть понимание, что нужно улучшить нашу позицию по плате за энергоносители, хотя и сейчас цены у нас достаточно комфортные, особенно по газу. Но дисбалансы, вызванные хаотическим ценообразованием по нефти, вынуждают нас искать более оптимальную формулу работы», — рассказал Головченко. Он добавил, что следует установить такую цену, чтобы рентабельность работы белорусской нефтепереработки была обеспечена.

Закупать российскую нефть по сниженным ценам намерена и Индия. Страна начала переговоры с Россией о переходе к торговым расчетам в рублях и рупиях, чтобы упростить торговые отношения. Для создания механизма расчетов в качестве базисной валюты хотят использовать китайский юань. Схема позволит индийским экспортерам получать оплату за свои товары в национальной валюте вместо долларов или евро.