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Россиянка впервые купила путевку «все включено» и назвала такой отдых «забавным»

Россиянка рассказала об особенностях отдыха «все включено» на курортах Египта

Фото: Pixabay

Российская туристка впервые побывала в Шарм-эш-Шейхе и рассказала об особенностях отдыха «все включено» на курорте. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Женщина призналась, что ни разу не пользовалась услугами турагентств, предпочитая самостоятельно планировать свой отпуск. Однако в условиях новых ограничений покупка путевки оказалась почти в два раза дешевле — за тур в пятизвездочный отель на девять дней она заплатила 175 тысяч рублей на четверых.

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По словам путешественницы, во время отдыха ее удивила традиционная информационная встреча туристов с отельным гидом в начале отдыха, которую она назвала «забавной». Россиянка отметила, что представители туроператоров будто намеренно запугивают людей, чтобы те не покупали экскурсии у других фирм.

Сам Шарм-эш-Шейх автор блога назвала «большой деревней», где нечем заняться, «кроме как шляться по однотипным магазинам». «И если вы едете сюда, то надо четко понимать, что это "все включено" — исключительно пляж и все», — подчеркнула она.

Ранее в марте самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с российскими туристами на борту был задержан в Шарм-эш-Шейха из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта. Борт U6 1886 должен был вылететь в субботу, 5 марта, из Шарм эш-Шейха в московский аэропорт Домодедово и пролететь над территорией Кипра, однако Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдал разрешение на пролет своей зоны.

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Мария Гейн
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