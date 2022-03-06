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Самолет с российскими туристами задержали в Египте

Самолет «Уральских авиалиний» задержали в Шарм-эш-Шейхе из-за заявки лизингодателя

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с российскими туристами на борту задержан в египетском Шарм-эш-Шейха из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Как рассказал собеседник агентства, борт U6 1886 должен был вылететь в субботу, 5 марта, из Шарм эш-Шейха в московский аэропорт Домодедово. Самолет должен был пролетать над территорией Кипра. По словам источника, Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдает разрешение на пролет своей зоны.

Он также рассказал, что ранее в субботу, 5 марта, с курортов Египта на Красном море в Россию вернулись два других борта «Уральских авиалиний», маршрут которых также пролегал через территорию Кипра. Сейчас идет согласование других маршрутов, «однако на это может уйти время», заключил он.

Другой знакомый с ситуацией источник рассказал, что туристов, которые не смогли вылететь в Россию, вернули в отели.

Марина Совина
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