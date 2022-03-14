Подрядчиков госкомпаний освободили от штрафов за нарушения из-за санкций

Правительство освободило подрядчиков госкомпаний от штрафов из-за санкций

Правительство освободило подрядчиков госкомпаний от штрафов за нарушения, допущенные из-за введенных в отношении России западных санкций, пишет РБК. Соответствующее поручение дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Поручение касается крупнейших российских госкомпаний, указанных в специальном перечне от 2003 года. В настоящее время в нем числится 39 акционерных обществ, контрольный пакет акций в которых принадлежит федеральным или региональным органам власти.

Новый порядок будет действовать до конца нынешнего года. Для этого представители государства должны до 16 марта созвать советы директоров указанных компаний и проголосовать на них за временную отмену штрафов для поставщиков и подрядчиков по госконтрактам. Послабление будет действовать только в том случае, если нарушение было допущено по причине наложенных на Россию или на компанию санкций.

Кроме того, списывать неустойки, возникшие из-за западных санкций, поручено государственным и муниципальным бюджетным учреждениям. Для них выпущено отдельное постановление правительства. Мера касается срыва сроков контрактов и пересмотра других условий, в частности цены.