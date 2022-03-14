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РФ будет сотрудничать с ЛНР и ДНР в выявлении терроризма и экстремизма

Генпрокуратура: Россия будет сотрудничать с ДНР и ЛНР в выявлении опасных преступлений
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве

Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Генпрокуратура РФ заключила соглашения о сотрудничестве с ДНР и ЛНР в области выявления опасных преступлений, среди которых терроризм, экстремизм, незаконная миграция, киберпреступность, коррупция, легализация преступных доходов и другие. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 14 марта, заявили в пресс-службе генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, приоритетными направлениями взаимодействия РФ, ДНР и ЛНР определены защита прав и свобод человека и противодействие наиболее опасным видам преступлений. Отдельно подчеркивается защита несовершеннолетних и граждан, относящихся к категории уязвимых. Соглашение также предусматривает обмен опытом, информацией и различными документами.

Ранее сообщалось, что российские следователи возбудили дело по факту диверсии на Авдеевском коксохимическом заводе в ДНР. Следствие считает, что13 марта украинские военные подожгли один из цехов завода с целью массового отравления населения им было известно, что на территории предприятия находится высокотоксичное производство, имеющее первый класс опасности. Из-за этой диверсии токсичный дым распространился на прилегающие населенные пункты.

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Леонид Микуляк
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