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Германия засекретит данные о поставках вооружений на Украину

Власти ФРГ решили не предоставлять данные о поставках оружия на Украину

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Правительство ФРГ решило не предоставлять данные о поставках вооружений на Украину, сообщает Associated Press.

Как заявил представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер, меры по засекречиванию сведений приняты для того, чтобы «избежать рисков в сфере безопасности».

«Целью России является перерезать пути поставок (оружия) на Украину и усилить собственную оборону, а мы не хотим этому способствовать», — сказал, в свою очередь, представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц.

Помимо прочего, в министерстве транспорта ФРГ сообщили, что больше не будут транслировать в режиме реального времени видеозаписи с камер наблюдения с автострад из соображений безопасности.

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14 марта депутат бундестага ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт заявила, что поставки оружия Украине лишь затягивают кризис. Парламентарий отметила, что обещание членства Украины в НАТО также не помогло стране. Она объяснила, что накачка Украины оружием и ее интеграция в альянс вызвали резкую реакцию со стороны России.

9 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки Киеву боевых самолетов не относятся к усилиям Берлина по урегулированию текущего кризиса. Он напомнил, что Германия также предоставляет Украине финансовую и гуманитарную помощь.

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Алина Гончарова
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