В ДНР обвинили Украину в размещении позиций на территории детской больницы

В ДНР заявили, что ВСУ разместили боевые позиции в детской больнице Дзержинска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и националистические подразделения заняли один из этажей детской больницы в городе Дзержинске и оборудовали там боевые позиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

По данным ведомства, украинцы размещают в подвальных помещениях больницы боеприпасы. На территории комплекса, как заявляют военные, все еще остаются дети. Сейчас родители пытаются забрать их домой.

Ранее Штаб территориальной обороны ДНР обвинил украинскую сторону в обстреле детского сада в городе Ясиноватая. Число пострадавших от взрывов сейчас уточняется.