В Госдуме предложили расширить семейную ипотеку

Депутат Кошелев рассказал россиянам об инициативе расширения ипотеки для семей

Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, член ЛДПР Владимир Кошелев рассказал россиянам об идее расширения ипотеки для семей. Его слова передают «Известия».

Сообщается, что ЛДПР совместно с более чем 300 представителями бизнес-сообществ и отраслевых объединений из 85 субъектов направила инициативу о расширении семейной ипотеки. Документ, копия которого оказалась у «Известий», адресовался премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Авторы инициативы также предложили снизить процентную ставку НДФЛ для строительных компаний и ввести запрет на штрафы за просрочку исполнения контрактных обязательств. «Кроме того, мы предлагаем продлить действие пониженных ставок страховых взносов (сейчас снижены с 30 до 15 процентов, — прим. Ленты.ру») для субъектов МСП на 2022 год. А также распространить их на крупных производителей», — уточнил депутат. Властям также предложили создать цифровую платформу для мониторинга спроса и предложения на стройматериалы.

Ранее россиянам назвали способ купить квартиру без невыгодного ипотечного кредита. Эксперты считают, что рассрочка от застройщика и трейд-ин на рынке новостроек помогут избежать переплат.