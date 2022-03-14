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Переодетый женщиной россиянин украл из магазина товары на 164 тысячи рублей

В Красноярске мужчина нарядился женщиной и украл из магазинов товары на 164 тысячи рублей

Кадр: полиция Красноярска

В Красноярске задержали 21-летнего местного жителя, который увидел в кино, как мужчины обворовывают магазины с помощью женской одежды, и решил повторить трюк. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Заявление о краже товаров из магазинов поступило в полицию в январе 2021 года. Пропажу заметили представители сети магазинов детских товаров и одного супермаркета. Изучив записи с камер наблюдения, оперативники установили, что кражу совершала неизвестная женщина.

Она складывала в детскую коляску продукты и игрушки, а затем спокойно покидала магазин. Так, например, она вывезла из супермаркета 33 бутылки коньяка и продукты. Сумма ущерба составила 164 тысячи рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что вором был 21-летний россиянин, который захотел повторить прием аферистов из фильмов. Преступление он совершал, надев парик и женскую одежду.

На молодого человека завели дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ранее он не был судим.

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Мария Рубникович
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